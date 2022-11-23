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Pakistan's Army Chief of Staff General Qamar Javed Bajwa arrives to attend the Pakistan Day military parade in Islamabad, Pakistan, March 23, 2017. REUTERS/Faisal Mahmood
الجنرال قمر جاويد باجوا
باكستان

رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش

الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي اتهمه عمران خان بالمشاركة في "مؤامرة" ضده، سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل

العربية.نت
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أكد مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لتعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الاضطرابات السياسية، بعد أن أرسل الجيش قائمة بكبار جنرالات الجيش كمرشحين للمنصب.

وتضع هذه الخطوة حداً لأيام من التكهنات حول مأزق بين حكومة شريف الائتلافية والجيش بشأن خليفة الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد مدد فترة ولاية باجوا في منصبه وسط توترات مع الهند. كما اتهم خان مؤخراً باجوا في الاشتراك في "مؤامرة أميركية" للإطاحة به، وهي تهمة نفتها واشنطن والجيش.

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وحالياً يجري شريف، الذي تولى السلطة في أبريل بعد الإطاحة بخان عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، مشاورات مع حلفائه لتعيين خليفة لباجوا.

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تغريدة اليوم، أن الحكومة تلقت ملخصاً عن المرشحين لخلافة باجوا.

بدوره، قال الجيش عبر موقع "تويتر" إنه أرسل قائمة بأسماء ستة من كبار الجنرالات للنظر فيها.

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