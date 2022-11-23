ظلام يسود مناطق واسعة في مولدوفا بعد قصف روسي على أوكرانيا

تشهد مولدوفا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع"، الأربعاء، عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، على ما قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو.

وكتب سبينو على "فيسبوك": "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد"، فيما كانت مولدوفا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

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وقصفت روسيا على مدى أسابيع، شبكة الكهرباء والمنشآت الأخرى بالصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة.

وتعرضت منشآت للبنية التحتية في كييف للقصف، الأربعاء، كما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة "فرانس برس" في العاصمة الأوكرانية، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء الضربات.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة على "تليغرام": "نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين. قتل 3 أشخاص وأصيب 6".

وكتب رئيس البلدية على "تليغرام": "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف بعد فترة وجيزة في رسالة منفصلة "دوّت انفجارات أخرى في أحياء مختلفة"، مشيرا إلى أن "خدمات الإسعاف وأطباء في طريقهم إلى المواقع المتضررة".

كما أفاد رئيس بلدية كييف بقطع التيار الكهربائي "لأسباب طارئة" في "أحياء معينة" من العاصمة، فيما أعلن بعد ذلك بقليل انقطاع إمدادات المياه أيضا في المدينة.

وأشار صحافي في وكالة "فرانس برس" إلى أن منطقة شمال كييف كانت من دون كهرباء بعد سلسلة من الانفجارات.

كما لوحظت مشكلات في شبكة الهاتف المحمول في العاصمة.

من جهته، أفاد رئيس بلدية لفيف في غرب أوكرانيا أندريه سادوفي أن "المدينة بكاملها" تعاني انقطاعا في التيار الكهربائي. وحذر من احتمال "مواجهة مشكلات في إمدادات المياه".