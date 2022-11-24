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نشطاء المناخ يقتحمون مطار برلين (رويترز)
نشطاء المناخ يقتحمون مطار برلين (رويترز)

إغلاق مدارج مطار في برلين.. بعد اقتحام نشطاء المناخ

دبي - العربية.نت
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أعلن مطار برلين براندنبورغ، اليوم الخميس، أنه أغلق مدارج الإقلاع والهبوط بعد أن دخلها عدة أشخاص بشكل غير قانوني، بينما قالت جماعة معنية بمكافحة تغير المناخ إن نشطاءها لصقوا أنفسهم بالمدرج.

وقالت جماعة (لاست جينيريشن) أو "الجيل الأخير" البيئية إن النشطاء دعوا الناس إلى التوقف عن السفر جوا، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن دعم هذا النوع من السفر.

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من جهتها، كتبت شرطة برلين على تويتر قائلة "في منطقة بالمطار ليست مفتوحة للجمهور، وجدنا عدة أشخاص تمكنوا في السابق من الدخول بشكل غير قانوني، ولصق بعضهم أنفسهم" بالأرض.

وأوضح متحدث باسم المطار أن الشرطة اعتقلت النشطاء لكن المدارج مغلقة حتى يتمكن العاملون من التحقق من عدم وجود أشخاص آخرين.

فيما لم يستطع المتحدث تحديد عدد الرحلات التي تضررت، بحسب رويترز.

حوادث سابقة

في حادثة مشابهة، اقتحم نشطاء المناخ في السادس من الشهر الجاري، مدرجات الطيران ويوقفون الطائرات قبل إقلاعها بمطار سيخبول بالعاصمة الهولندية أمستردام للتنديد بتأثيرات انبعاثات الرحلات الجوية.

نشطاء المناخ يقتحمون مطار برلين (رويترز)
نشطاء المناخ يقتحمون مطار برلين (رويترز)

ونظمت جماعات نشطاء المناخ سلسلة من الاحتجاجات المماثلة في الأسابيع الماضية، إذ حاول نشطاء لصق أنفسهم بالزجاج الذي يغطي لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" وألقى آخرون حساء على لوحة "الزارع" لفان كوخ في روما وإحدى لوحات دوار الشمس الخاصة به في لندن. وتمت تغطية هذين العملين أيضا.

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