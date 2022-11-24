المجر تؤجل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن برلمان بلاده سيصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي العام المقبل، علماً أن ملف انضمام البلدين لا يزال معلقاً بانتظار مصادقة بودابست وأنقرة.

فقد أوضح أوربان على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا أن بلاده تدعم انضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن الأمر سيكون مدرجاً ضمن جدول أعمال أول دورة للبرلمان العام المقبل.

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ومن المقرر أن تنعقد الدورة الأولى للبرلمان المجري في شباط/فبراير من العام المقبل.

الحزب الحاكم رفض تحديد جلسة

وكان الحزب الحاكم في المجر قد رفض مرارا تحديد جلسة في البرلمان لمناقشة القضية على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها تدعم انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إن برلمان البلاد اضطر لإقرار إصلاحات لمكافحة الفساد تطالب بها بروكسل، قبل مناقشة قضية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

فيما تخوض المجر محادثات مع بروكسل لتحرير تمويل بمليارات اليورو من صندوق للاتحاد الأوروبي معلّقة حاليا على خلفية مخاوف من الفساد.

المعارضة تتهم

بدورها، اتّهمت المعارضة المجرية حزب أوربان بالمماطلة عبر رفضه إدراج القضية في جدول أعمال البرلمان للتصويت عليها.

ووصف الحزب الاشتراكي الأمر بأنه "غير مفهوم وغير مبرر"، فيما اتّهم حزب "الزخم" الحكومة بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي صادقت على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي.

وبطلبهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تخلّت الدولتان عن سياسة عدم انحياز كانتا تعتمدانها منذ عقود، بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير.

ويتطلب انضمام أعضاء جدد إلى التكتل الدفاعي إجماع الدول الأعضاء.