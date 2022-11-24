بعد إعلان الانسحاب.. روسيا تعود وتقصف خيرسون

بعد إعلانها الانسحاب من خيرسون قبل أسبوعين، قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون الخميس في قصف روسي لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المدينة.

وكتب ياروسلاف يانوشيفيتش الذي يترأس الإدارة العسكرية في خيرسون على تلغرام أن "الروس أطلقوا النار على حي سكني بواسطة راجمات صواريخ.. اندلعت النيران في مبنى كبير".