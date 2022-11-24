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من خيرسون (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بعد إعلان الانسحاب.. روسيا تعود وتقصف خيرسون

دبي - العربية.نت
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بعد إعلانها الانسحاب من خيرسون قبل أسبوعين، قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون الخميس في قصف روسي لمدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المدينة.

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وكتب ياروسلاف يانوشيفيتش الذي يترأس الإدارة العسكرية في خيرسون على تلغرام أن "الروس أطلقوا النار على حي سكني بواسطة راجمات صواريخ.. اندلعت النيران في مبنى كبير".

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