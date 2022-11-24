أضخم مصنع لآيفون بالصين يغلي.. فرض إغلاق تام في تشنغتشو

بعد احتجاجات عنيفة وتسرب مقاطع مصورة توثق حالة الذعر والرعب التي عمت أضخم مصنع لهواتف آيفون في تشنغتشو، المدينة الواقعة وسط الصين، فرضت السلطات المحلية إغلاقاً عاماً في العديد من أحياء المدينة لمكافحة كوفيد-19.

Hundreds of workers joined protests at Foxconn's flagship iPhone plant in China. The rare scenes of open dissent mark an escalation of unrest that has come to symbolize a dangerous build-up in frustration with the country's ultra-harsh COVID rules https://t.co/tkhDAfeeAD pic.twitter.com/ZjYdHPAuwR — Reuters (@Reuters) November 23, 2022

كما أكدت السلطات أنه لم يعد يُسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار كورونا والحصول على إذن رسمي من السلطات المحلية بذلك، ونصحت السكان بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".

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أكثر من 6 ملايين

إلى ذلك، أوضحت أن هذه القيود ستسري اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة لمدة خمسة أيام على أكثر من 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.

ويفرض هذا القرار الصادر مساء أمس الأربعاء على جميع السكان القاطنين في ثمان من مناطق المدينة بالخضوع لاختبار "بي سي آر" بصورة يومية وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة.

تظاهر مئات العمال

أتى هذا الإجراء بعد أن تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأميركية في المدينة، والذي تملكه شركة فوكسكون التايوانية، رفضاً للقيود الصارمة التي فرضت في البلاد من أجل منع عودة انتشار الوباء.

فيما أظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية خلال الساعات الماضية، وقيل إنها صُورت في المصنع، آلاف الأشخاص يرتدون أقنعة ويواجهون عناصر من الشرطة الذين يرتدون بزات عازلة بيضاء مع دروع بلاستيكية لمكافحة الشغب.

كما بينت مشاهد أخرى، تعرض العشرات من الموظفين للضرب.

في حين انتشر وسم #اضطرابات_فوكسكون إلا أن السلطات الصينية عمدت لاحقاً على ما يبدو إلى حجبه!

رقم غير مسبوق

وكان مكتب الصحة الوطني أعلن صباح اليوم الخميس، أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكورونا، بلغت رقماً غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشّي قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقّلات.

يذكر أن الصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار نسمة، هي القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول وقف تفشّي الفيروس في البلاد من خلال إغلاق مدن بأكملها ووضع المخالطين للمرضى في حجر صحي صارم.

إذ تتمسّك ثاني قوة اقتصادية في العالم بتطبيق سياسة صفر كوفيد من خلال فرض تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص واسعة النطاق وحجر صحي صارم للسيطرة على تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.

لكن موجة الإصابات الأخيرة تشكّل اختباراً لمدى قدرة هذه السياسة على الصمود، في وقت يسعى فيه المسؤولون لتجنّب إغلاق على مستوى مدن بأكملها كما حصل في شنغهاي لمدة شهرين في نيسان/أبريل!