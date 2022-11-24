موسكو: مخابرات كييف حاولت تفجير خط غاز يمتد لتركيا

في تبادل جديد لاتهامات بين البلدين، اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بالتورط في تفجير خط للغاز يمتد نحو تركيا.

فقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا. وأكد في بيان أن القوات الأمنية الخاصة نجحت في إحباط محاولة "إرهابية" من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز تيار الجنوب الممتد من روسيا إلى تركيا"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

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كما أوضح أن السلطات اعتقلت مواطنين روس في منطقة فولغوغراد شاركوا بالتحضير للهجوم، حيث عثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت والصمامات المتأخرة ومبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني.

استهداف نورد ستريم 1و2

وكان المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي أجري في السويد كشف في 18 من الشهر الجاري، أن خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم1 و2" تعرضا لتفجيرات في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول الماضي، في عمل تخريبي.

ففي نهاية سبتمبر رُصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنين في منطقة الدنمارك.

أعمال تخريبية

وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية أكتوبر، أرسل كونسورسيوم نورد ستريم الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.

وسُمح لنورد ستريم في نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.

يذكر أن قضية الغاز دخلت صلب الصراع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي على أراضي الجارة الغربية، خصوصاً أن روسيا تمد أوروبا يومياً بمتوسط مليوني برميل من النفط الخام، وقرابة 1.8 مليون برميل يومياً من المشتقات. إذ تُعد موسكو ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية بمتوسط يومي 11 مليون برميل.