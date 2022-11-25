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إيلون ماسك وشعار تويتر (رويترز)
إيلون ماسك

الشعب قال كلمته.. إيلون ماسك "يعفو" عن الحسابات المجمدة

دبي - العربية.نت
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في مفاجأة جديدة، أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك في تغريدة الخميس أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من "الأسبوع المقبل".

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الشعب قال كلمته

وقال ماسك "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟".

نتيجة الاستفتاء

فيما أجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك بـ"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم ب"لا".

وكان ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

إعادة تفعيل حساب ترمب

إلى هذا، قرّر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك تيسلا وسبايس إكس، إعادة تفعيل حساب ترمب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

واستحوذ ماسك على منصّة الطائر الأزرق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

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