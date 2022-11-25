الطاقة الذرية: إعادة توصيل محطات أوكرانيا النووية بالكهرباء

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المحطات النووية الأوكرانية الأربع أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية، بعدما فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية بالكامل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة في بيان إن أوكرانيا أبلغتها، اليوم الجمعة، أنه جرى إعادة توصيل محطات ريفني وجنوب أوكرانيا وخملنيتسكي. وقالت كييف في وقت سابق إن أوكرانيا أعادت توصيل محطة زابوريجيا الضخمة أمس الخميس.

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تغطية 70% من احتياجات البلاد

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إعادة توصيل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية تقريبا في البلاد بشبكة الكهرباء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شميهال القول إنه يتم تغطية حوالي 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء الآن.

كما أضاف "لا توجد محطة طاقة حرارية واحدة أو محطة طاقة كهرومائية في أوكرانيا لم يتم استهدافها من قبل الروس".

وتم فصل المنشآت عن شبكة الكهرباء يوم الأربعاء للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا، بعد أحدث موجة من الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية الأساسية.

كما تم إغلاق محطة زابوريجيا، التي وقعت تحت السيطرة الروسية في المرحلة المبكرة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير شباط، في سبتمبر أيلول الماضي لكنها ما زالت بحاجة للكهرباء لاستمرار أنشطة السلامة الأساسية.