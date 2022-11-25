بلجيكا: كييف غير مستعدة للتفاوض وهدفها استعادة القرم

مع طي الصراع الروسي الأوكراني شهره التاسع، لا يبدو أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا من أجل وقف المعارك.

فقد أكد رئيس هيئة أركان الجيش البلجيكي، ميشال هوفمان أن القوات الأوكرانية تحرز تقدماً في المعارك، وكييف وغير مستعدة للتفاوض الآن.

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وقال "لا يبدو أن الأوكرانيين على استعداد للذهاب والتفاوض على الإطلاق"

استعادة شبه جزيرة القرم

كما أشار في مقابلة مطولة مع مجلة "لو سوار" البلجيكية، أن أوكرانيا مصممة على استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

إلى ذلك، أكد أن أشهر الحرب التسعة هذه غيرت باعتقاده، العقلية والمفاهيم في مجال الأمن والدفاع، مضيفاً أن بلاده تستقي العبر، ومصممة على دعم السلطات الأوكرانية.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، رفضها إجراء أي تسوية أو تفاوض مع الكرملين، قبل انسحاب كافة القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم، و"تدفيع موسكو الثمن".

فيما ردت موسكو معتبرة أن "انتهاء الحرب سهل جداً، وقد يحصل ما أن تنفذ كييف مطالبها"، ألا وهي وقف "الاستفزازات الأوكرانية" وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي، ووقف المساعي الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن التنازل النهائي والاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم.