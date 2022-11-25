اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جنود أوكران في كييف (فرانس برس)
جنود أوكران في كييف (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بلجيكا: كييف غير مستعدة للتفاوض وهدفها استعادة القرم

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع طي الصراع الروسي الأوكراني شهره التاسع، لا يبدو أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا من أجل وقف المعارك.

الكرملين: يمكن لكييف إنهاء الحرب بتلبية مطالبنا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الكرملين: يمكن لكييف إنهاء الحرب بتلبية مطالبنا

فقد أكد رئيس هيئة أركان الجيش البلجيكي، ميشال هوفمان أن القوات الأوكرانية تحرز تقدماً في المعارك، وكييف وغير مستعدة للتفاوض الآن.

وقال "لا يبدو أن الأوكرانيين على استعداد للذهاب والتفاوض على الإطلاق"

استعادة شبه جزيرة القرم

كما أشار في مقابلة مطولة مع مجلة "لو سوار" البلجيكية، أن أوكرانيا مصممة على استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

iStock-خارطة القرم
iStock-خارطة القرم

إلى ذلك، أكد أن أشهر الحرب التسعة هذه غيرت باعتقاده، العقلية والمفاهيم في مجال الأمن والدفاع، مضيفاً أن بلاده تستقي العبر، ومصممة على دعم السلطات الأوكرانية.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، رفضها إجراء أي تسوية أو تفاوض مع الكرملين، قبل انسحاب كافة القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم، و"تدفيع موسكو الثمن".

فيما ردت موسكو معتبرة أن "انتهاء الحرب سهل جداً، وقد يحصل ما أن تنفذ كييف مطالبها"، ألا وهي وقف "الاستفزازات الأوكرانية" وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي، ووقف المساعي الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن التنازل النهائي والاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما الذي سنخسره في حال فقدنا تويتر..؟ ما الذي سنخسره في حال فقدنا تويتر..؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط