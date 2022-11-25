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من خيرسون - رويترز
(من خيرسون (أرشيفية- رويترز
روسيا و أوكرانيا

تأهب في أوكرانيا.. وتحذيرات من غارات جوية جديدة

دبي - العربية.نت
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يخيم الحذر على كافة المناطق الأوكرانية، من تجدد الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الروسية خلال الأيام الماضية.

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فقد أطلقت اليوم الجمعة، تحذيرات جديدة في مناطق كيروفوهراد ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

زابوريجيا وخيرسون أيضاً

كما أطلقت صفارات الإنذار في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الأوكرانية من غارات في مقاطعة خاركوف، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يشار إلى أن روسيا كانت بدأت منذ العاشر من أكتوبر الماضي تنفيذ ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، لاسيما محطات الطاقة، في رد على ما بدا لاستهداف جسر شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 20014، وعلى تراجع قواتها أيضاً في بعض مناطق الجنوب الأوكراني لاسيما خيرسون، فضلا عن شمال شرق البلاد.

جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة (أرشيفية من فرانس برس)
جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة (أرشيفية من فرانس برس)

إلا أن الصراع الذي طوى شهره التاسع، لايبدو حتى الآن أنه سينتهي قريباً، في ظل تمسك كييف برفض الحوار أو التسوية مع موسكو، قبل انسحابها من كافة الأراضي التي احتلتها.

في حين ترفض موسكو بأي شكل من الأشكال، الانسحاب، أو حتى التراجع عن قرار ضم الأقاليم الأربعة التي ضمتها في أواخر سبتمبر الماضي، ألا وهي (لوغانسك ودونيتسك شرقاً، بالإضافة إلى زابوريجيا زخيرسون جنوباً) لا بل عمدت خلال الفترة الماضية على إصدار آلاف جوازات السفر الروسية لسكان تلك المناطق!

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