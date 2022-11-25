روسيا: قرار البرلمان الأوروبي لا يمت لمكافحة الإرهاب
موسكو وصفته بأنه خطوة غير ودية
أفادت موسكو، الجمعة، أن القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي ويصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، بسبب نشاطها العسكري في أوكرانيا "لا يمت بصلة" لمكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن القرار "لا يمت بصلة للوضع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي"، ووصف القرار بأنه "خطوة غير ودية" وجزء من "حملة يشنها الغرب ضد بلادنا"، وفق ما نقلته "فرانس برس".
أتى ذلك، بعدما صوّت البرلمان الأوروبي الأربعاء لصالح نص يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" في النزاع بأوكرانيا، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوه.
وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".
قرار رمزي
هذا وطالبت كييف مرارًا المجتمع الدولي بإعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب"، على خلفية عمليتها العسكرية.
ويعتبر قرار البرلمان الأوروبي في هذه المرحلة رمزيًا في ظل غياب إطار قانوني ملائم في الاتحاد الأوروبي على عكس الولايات المتحدة.
فيما امتنعت واشنطن حتى الآن عن إدراج موسكو على قائمتها تلك، وهي خطوة من شأنها تفعيل مزيد من العقوبات وإلغاء الحصانة للمسؤولين الروس.
-
انفجار في مجمع للحديد والصلب وسط إيران.. ومقتل شخصقتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار بمجمع للحديد والصلب في مدينة يزد وسط إيران، وفق ما أفادت "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة.فيما لم تذكر أي تفاصيل ... إيران
-
الأمم المتحدة: معاملة طالبان للنساء ترقى لجرائم ضد الإنسانيةأعلن فريق خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن معاملة طالبان للنساء قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ويجب التحقيق فيها والمحاسبة عليها بموجب القانون ... العرب والعالم
-
شاهد.. مصري لزوجته خلال حفل زفاف ابنته: طالق بالثلاثةواقعة مثيرة شهدتها محافظة دمياط شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث قام مصري بتطليق زوجته خلال حفل زفاف ابنته وأمام المدعوين.وتداول رواد مواقع التواصل ... سوشيال ميديا