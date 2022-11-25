كييف: مقتل عسكريين إيرانيين مختصين بالمسيرات في القرم

أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف اليوم الخميس مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين تواجدوا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة.

"استهداف أي عسكري إيراني"

وهدد دانيلوف في لقاء مع صحيفة الغارديان البريطانية باستهداف أي عسكري إيراني موجود على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

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"علينا قتلهم"

كما نقلت الصحيفة عن دانيلوف القول، معلقا على الوجود العسكري الإيراني في القرم "هم تواجدوا على أراضينا.. وإذا تعاونوا مع الروس وشاركوا في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم".

وأضاف: "يصر الإيرانيون على أنهم لا يوردون السلاح لروسيا لكننا بحاجة إلى تأكيد وحتى اليوم لا نملك ما يؤكد روايتهم".

"لن تطير دون تدريب"

كما أشار إلى إن الطائرات المسيرة، التي تتهم أوكرانيا ودول غربية إيران بتصديرها لروسيا، "لا يمكن أن تطير دون تدريب على كيفية تشغيلها".

وأوضح: "في العالم الحديث لا يمكنك إخفاء أي شيء.. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يظهر كل شيء للعلن".

اعتراف إيران

يشار إلى أن إيران أقرت بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

بهذا الاعتراف، أكدت اتهامات كييف لموسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات ضد المدنيين والبنى التحتية، رغم أنها كانت تنفي باستمرار هذه الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون في الأسابيع الأخيرة.

وقالت كييف إن حوالي 400 طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت حوالي 2000 طائرة إضافية.