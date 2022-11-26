أردوغان: عازمون على إبقاء حدودنا آمنة من خلال عملياتنا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أن بلاده عازمة على إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية، وفق وكالة الأناضول.

أتى ذلك بعد أن كان أعلن الاثنين الفائت أن العمليات العسكرية لبلاده في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على حملة جوية فحسب، وأن مناقشات ستجرى بشأن مشاركة قوات برية.

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وقال للصحافيين، إن هيئة الأركان العامة التركية ووزارة الدفاع ستقرران معاً بشأن مشاركة قوات برية، بحسب رويترز.

نحو 30 قتيلاً

يذكر أن أنقرة كانت أعلنت الأحد الماضي شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً، بعد اعتداء دام في إسطنبول.

كما اتهمت كلاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلف الاعتداء، غير أنهما نفيا أي صلة لهما به.

ضربات عدة

وتحمل تركيا حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، وتهديد أمنها.

ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية.