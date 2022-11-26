انتخابات تايوان تطيح بالرئيسة من زعامة الحزب الحاكم

استقالت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد اليوم السبت، معلنة أنها تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية.

يشار إلى أن حزب كومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، فاز في انتخابات رئاسة بلدية تايبه اليوم في انتكاسة لتساي إينغ وين، التي صورت الانتخابات المحلية على أنها تدور حول تحدي العداء المتصاعد من جانب الصين، وفق رويترز.

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علاقات وثيقة

وفيما يظهر تتعلق انتخابات رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية بقضايا داخلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة، ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين.

لكن تساي كانت صورت الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

إلى ذلك ركز كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب كومينتانغ، الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين على الرغم من نفيه أن يكون موالياً لبكين، جهود حملتيهما على منطقة شمال تايوان الغنية والمكتظة بالسكان، خصوصاً العاصمة تايبه، التي لم يتمكن رئيس بلديتها المنتمي إلى الحزب الشعبي التايواني الصغير من الترشح مجدداً نظراً لاستنفاذه أقصى مدة في المنصب.

مناورات حربية

وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية بالقرب من تايوان في أغسطس الماضي للتعبير عن غضبها من زيارة إلى تايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي، وما زالت أنشطتها العسكرية مستمرة وإن كانت على نطاق ضيق.

يذكر أن حزب كومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، كان اكتسح الانتخابات المحلية عام 2018 واتهم تساي والحزب الديمقراطي التقدمي بالإفراط في التصادم مع الصين.