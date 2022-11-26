جريمة مروعة تهز الخرطوم.. جثث أم وولديها مضرجة بالدماء

هزت جريمة مروعة ليل الجمعة السبت الخرطوم، راسمة ذهولاً لا يوصف بين أبناء بضاحية بري، شرق العاصمة السودانية.
فقد أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة في ساعة متأخرة من ليل أمس على قتل أفراد أسرة كاملة بضاحية بري.
صدمة وذهول
إذ اقتحم المسلحون منزل إحدى الأُسر، وأطلقوا النار على الأم وطفلها وطفلتها أيضا، فضلاً عن عاملة في المنزل.
ليتفاجأ لاحقاً الأب عند دخوله البيت بتلك الجريمة المروعة.
وفي حين حل جو من الصدمة بين جيران الأسرة، لاسيما أن المنطقة معروفة بهدوئها، لم تعرف دوافع تلك الجريمة.
إلا أن مصادر "العربية.نت" أفادت بأن أي أعمال سرقة لم تحصل.
فيما هرعت فرق الأدلة الجنائية إلى مكان الجريمة وقامت بإجراءاتها الفنية.
كما زار مسؤولون رفيعون من الشرطة موقع الحادث، ولم تصدر السلطات الأمنية أي توضيح حول ملابسات الجريمة الرهيبة حتى اللحظة.
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