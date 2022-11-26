حفاظاً على الأمن.. أميركا تحظر بيع معدات هواوي

لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حظرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول".





فيما أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية أنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات، بحسب ما أفادت رويترز.

لحماية الشعب

وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل في بيان أمس الجمعة إن "هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات".

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فيما لم تصدر هواوي أو "زد تي آي وداهوا وهيكفيجن وهيتيرا أي تعليق.

وتمثل تلك الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأميركيين.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية أعلنت في يونيو حزيران 2021 أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.