حفاظاً على الأمن.. أميركا تحظر بيع معدات هواوي

لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حظرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول".
فيما أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية أنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات، بحسب ما أفادت رويترز.
لحماية الشعب
وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل في بيان أمس الجمعة إن "هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات".
فيما لم تصدر هواوي أو "زد تي آي وداهوا وهيكفيجن وهيتيرا أي تعليق.
وتمثل تلك الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأميركيين.
وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية أعلنت في يونيو حزيران 2021 أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.
جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.
-
مأساة طفلة أبكت السعوديين.. قضت تحت أقدام حصانبدأت النيابة العامة في مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة التنعيم، التحقيق في وفـاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد سقوطها من على ظهر ... السعودية
-
نقيب الفنانيين ينتقد ما حدث مع منة شلبي: انتهكتم خصوصيتهابعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة المصرية منّة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه بسبب ضبطها بمطار القاهرة بتهمة حيازة مخدّرات، توجه الفنان أشرف ... ثقافة وفن
-
من سرواله الداخلي لفمه.. فيديو عجيب لما مضغه رونالدو بالمباراةفي الدقيقة 36 من عمر المباراة التي شهدها مونديال قطر بين المنتخب البرتغالي ونظيره الغاني، انشغل المشجعون والحاضرون بلقطة للنجم العالمي كريستيانو ... الأخيرة