روسيا: واشنطن تواصل تطوير قدرات أسلحتها البيولوجية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، السبت، واشنطن بمواصلة تطوير قدرات أسلحتها البيولوجية.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأميركي.

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كما أوضح أن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم.

وأضاف كيريلوف أن "الدراسات الجارية في الولايات المتحدة لتعزيز خصائص الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، تجعلنا نعيد النظر والتفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية عن مواجهة التهديدات البيولوجية، ومنهم جون بولتون، الذي عمل مستشارا للأمن القومي".

رعاية أميركية

جاء ذلك، بعدما جددت روسيا أمس الخميس اتهامها لأوكرانيا بإجراء تجارب بيولوجية عسكرية، برعاية وتوجيه أميركي.

ففي مؤتمر صحافي أمس الخميس، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن لدى بلاده كافة الأدلة على التجارب البيولوجية العسكرية التي تجريها كييف.

إلى ذلك، أشار إلى أن المختبرات البيولوجية العسكرية في أوكرانيا ممولة من واشنطن، مؤكدا أن موسكو تعمل على فضح تفاصيل تلك التجارب.

يذكر أن روسيا أعلنت في 6 مارس الماضي أن جيشها كشف أدلة على وجود برامج بيولوجية عسكرية تموّلها الولايات المتحدة في أوكرانيا، بما في ذلك وثائق تؤكد تطوير مكونات أسلحة بيولوجية.

إلا أن كييف وواشنطن نفتا الأمر جملة وتفصيلاً.