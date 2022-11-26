قمة للأمن الغذائي في كييف.. وزيلنسكي "سنفي بالتزاماتنا"

استضافت أوكرانيا التي دخلت شهرها العاشر من الصراع مع روسيا، اليوم السبت، قمة دولية عن الأمن الغذائي في كييف.

وناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال تلك القمة الأمن الغذائي والصادرات الزراعية مع رئيس المجر وروؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا.

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سنفي بالتزاماتنا

بينما ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابين عبر دائرة تلفزيونية، بحسب ما أفادت رويترز.

وفي كلمته الافتتاحية شدد زيلينسكي، الذي بدا إلى جواره رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء على أهمية استقرار الأسواق الغذائية العالمية.

كما أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى الأسواق العالمية، رغم الحرب الدائرة ضد القوات الروسية.

اتفاق الحبوب

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني كان فاقم الأزمة الغذائية العالمية التي كانت تعاني من جرائها أصلاً العديد من الدول الإفريقية وبعض المناطق العربية أيضاً لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجفاف أو تداعيات كورونا وغيرها.

إلا أن الحصار الروسي للمواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود رفع وتيرة تلك الأزمة، وألهب أسعار الغذاء والحبوب حول العالم، لا سيما أن كلا من روسيا وأوكرانيا تتصدران الدول المصدر للحبوب خصوصا القمح.

غير أن البلدين عادا وأبرما في يوليو الفائت (2022) اتفاقية الحبوب، برعاية تركيا والأمم المتحدة، سمحت بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر، قبل أن تجدد ثانية في 19 من الشهر الجاري(نوفمبر 2022).

وساعد هذا الاتفاق في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من مواني الجنوب المطلة على البحر الأسود، على الرغم من التحفظات الروسية.