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جنود روس في محيط أزوفستال (رويترز)
جنود روس في أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: استعدنا 9 جنود بصفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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تنفيذاً للمحادثات التي جرت سابقاً بين الجانبين من أجل تبادل السرى، أعلنت روسيا، اليوم السبت، استعادة 9 من جنودها من أوكرانيا.

فقد أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية.

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حالة صحية سيئة

كما أشارت إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية.

أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، فأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة أوكرانية الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا.

جنود أوكرانيون في كييف (فرانس برس)
جنود أوكرانيون في كييف (فرانس برس)

وأضافت أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في 3 مناطق بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل أسفرت عن استعادة 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين.

اجتماع في الإمارات

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقاً بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت رويترز في حينه.

علماً أن المفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ مارس الماضي، بعد عدة جولات، لم تفض إلى نتائج ضخمة، إنما اقتصرت على تبادل محدود للأسرى، فضلا عن تأمين ممرات إنسانية من أجل إجلاء المدنيين في بعض المناطق في حينه.

إلا أن آخر عملية لإطلاق معتقلين، جرت مطلع أكتوبر الماضي، برعاية سعودية، حيث أدت وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى حث روسيا على الإفراج عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

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