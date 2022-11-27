عمره يومان.. دفن أصغر ضحايا العملية الروسية في أوكرانيا

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسقوط المزيد والمزيد من الضحايا، بين أطفال وكبار السن، قام أقارب طفل أوكراني حديث الولادة، قتل بقصف جوي روسي، بدفن جثته، أمس السبت، ليكون بذلك أصغر ضحايا الغزو، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت وكالة "نكستا" إنه "تم دفن طفل يبلغ من العمر يومين قتل على يد الروس بصاروخ في فيلنيانسك، بمنطقة زابوريجيا".

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وأظهرت الصور، التي انتشرت على نطاق واسع، أهالي الطفل وهم يجهشون بالبكاء ووالدته منهارة من حزنها على رحيل ابنها.

وكان تقرير نشرته شبكة "أن بي سي نيوز" NBC News، الأسبوع الماضي، أفاد بمقتل الطفل الرضيع بعدما أصابت صواريخ روسية قسم التوليد بأحد المستشفيات في جنوب البلاد، وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ والدة الطفل والطبيب المعالج.

ووفق التقرير فقد شهدت كييف وابلا من الهجمات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان فوق العاصمة.

وقتل الطفل الرضيع بعدما قصفت صواريخ روسية قسم التوليد في جنوب البلاد الثلاثاء، إذ تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ والدة الطفل والطبيب المعالج، بحسب التقرير.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، ألكسندر ستاروخ، عبر تلغرم "قتل طفل. الحزن يملأ قلوبنا".







مشاهد من أوكرانيا مشاهد من أوكرانيا مشاهد من أوكرانيا مشاهد من أوكرانيا

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بمساعدة مادية وعسكرية من الغرب.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف السكان المدنيين، بينما قال الكرملين إن هجمات موسكو على البنية التحتية للطاقة هي نتيجة لعدم استعداد كييف للتفاوض.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بوقوع قصف أوكراني عنيف في وسط مدينة دونيتسك، فيما أفاد حاكم دنيبربتروفسك بأن صواريخ روسية أصابت البنية التحتية للنقل وأحدثت دمارا كبيرا. يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا استعادة نحو 80% من محطات الكهرباء بعد تعطلها بسبب القصف الروسي.

وقبلها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا وأوكرانيا تحتفظان بقوات كبيرة في دونيتسك ولا تغييرات على الأرض، مؤكدة أن روسيا تعتبر القتال في بافليفكا مفتاحا للتقدم في كامل دونيتسك، وأنه من غير المرجح قدرة روسيا على تحقيق اختراق في دونيتسك قريبا.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن معارك عنيفة تدور بمحور دونيتسك - خاركيف بعد صد القوات الروسية هجمات أوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد مئات المسلحين البولنديين في معارك خاركيف بدونيتسك.