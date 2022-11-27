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كيم جونغ أون (أرشيفية من رويترز)
كيم جونغ أون (أرشيفية من رويترز)

زعيم كوريا الشمالية: هدفنا أن نصبح أقوى دولة نووية بالعالم

دبي - العربية.نت
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نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت (يوم الأحد بالتوقيت المحلي) عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

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"إطلاق أكبر صاروخ باليستي"

وأضافت أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

"لحماية كرامة الدولة والشعب"

وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف "لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه"، وإن "هدف (بلاده) النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن".

فيما وصف الصاروخ هواسونج-17 بأنه "أقوى سلاح استراتيجي في العالم" وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.

رؤوس نووية

وأضاف كيم أن العلماء في بلده حققوا "طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على
الصواريخ الباليستية"، دون أن يخوض في التفاصيل.

جاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي.

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