قوات أحمد: ضرباتنا تلحق خسائر فادحة بالأوكرانيين

أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية أبتي علاء الدينوف، فجر الأحد أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الروسي تنفذ بشكل يومي عمليات تستهدف القوات الأوكرانية، وتلحق بهم خسائر فادحة.

خسائر فادحة

وقال علاء الدينوف: "نحن نستخدم الآن كمية هائلة من الذخيرة والطائرات المسيرة، وبدأنا في ضربهم بطريقة تجعلهم يعانون من خسائر فادحة في المعدات والقوى العاملة على حد سواء". وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

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كما أشار إلى أنه بمجرد أن تطلق القوات الأوكرانية صواريخ أميركية، تبدأ عمليات التعقب للمركبات التي يتم تركيب الراجمات عليها وتدميرها.

تشكيل قوات أحمد

وكان الرئيس الشياشاني رمضان قديروف، أعلن قبل أيام تشكيل قوات "أحمد-1" الخاصة الجديدة، التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي للمهام الخاصة.

وكتب قديروف على "تلغرم": "تم تشكيل قوة "أحمد-1" الخاصة الجديدة التابعة للحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، قوامها 2000 فرد".

ضباط عمليات خاصة

فيما أشار إلى أن القوة الجديدة تتكون بشكل رئيسي من المقاتلين ذوي الخبرة والضباط المتميزين في العديد من العمليات الخاصة، لافتا إلى أن "الوحدة مجهزة بأسلحة ومعدات حديثة وتم تزويد أفرادها بكل ما يلزم لأداء المهام العملياتية والقتالية الموكلة إليهم مهما بلغت درجة تعقيدها".

يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلن قديروف عن تشكيل أربع كتائب بعدد هائل من الأفراد المجندين حصريا من مواطني الشيشان.

