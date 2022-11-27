مسؤولون أوروبيون يتهمون واشنطن بالاستفادة من حرب أوكرانيا

هاجم كبار المسؤولين الأوروبيين تصرفات الإدارة الأميركية وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتساءلوا عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال حليفة بعد ارتفاع أسعار الغاز وسياسات الطاقة الخضراء الأميركية التي وضعت الأوروبيين في "حالة ذعر كاملة"، وفقًا لتقرير نشرته "فوكس نيوز".

واتهم المسؤولون الأوروبيون، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لموقع "بوليتيكو" الأميركي، الولايات المتحدة بـ"الاستفادة" من هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، واشتكوا من أن الإعانات والضرائب الخضراء المدرجة في قانون خفض التضخم قد أدت إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء الأوروبيين.

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وقال مسؤول كبير لموقع "بوليتيكو": "الحقيقة، إذا نظرت إليها بوقاحة، فإن الدولة الأكثر استفادة من هذه الحرب هي الولايات المتحدة، لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، وتبيع المزيد من الأسلحة".

وأضاف المسؤول: "نحن حقًا في منعطف تاريخي"، مشيرًا إلى أن السياسات الأميركية عطلت التجارة، وأن أسعار الغاز المرتفعة تحول الرأي العام ضد المساعدات لأوكرانيا، ويتعين على أميركا أن تدرك أن الرأي العام يتغير في العديد من دول الاتحاد الأوروبي".

ومن بين شكاوى أوروبا أن القانون الضريبي للسيارات الكهربائية، المتضمن في قانون خفض التضخم، وهو قانون إنفاق وضرائب بقيمة 369 مليار دولار وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، هو قانون حمائي وتمييزي، لأنه يفرض منافسة غير عادلة على المصنعين الأجانب.

وقالت وزيرة التجارة الهولندية ليسجي شرينيماخر: "قانون خفض التضخم مقلق للغاية، والتأثير المحتمل على الاقتصاد الأوروبي كبير جدًا".

وتأتي هذه التوترات في وقت قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادرات الطاقة عن بقية أوروبا، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة بما يقرب من أربعة أضعاف التكلفة.

هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع التضخم المرتفع، والتهديد بالركود، وزيادة الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، دفعت القادة الأوروبيين إلى التساؤل عما إذا كانت إدارة بايدن على دراية بالضرر الذي أحدثته السياسات الأميركية.

وأكد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لموقع "بوليتيكو" أن "الأميركيين - أصدقاءنا - يتخذون قرارات لها تأثير اقتصادي علينا". وحمّل المسؤولون الأميريكيون، روسيا اللوم على ما يحدث.

وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع "بوليتيكو" بأن "الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا ناتج عن هجوم بوتين على أوكرانيا وحرب الطاقة ضد أوروبا ".

وقال البيت الأبيض لموقع "بوليتيكو" إن صادرات الطاقة الأميركية تساعد أوروبا وتعزز إمدادات الطاقة لهم قبل الشتاء.

وأضاف: "ساعدت الزيادة في الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، بقيادة الولايات المتحدة، الحلفاء والشركاء الأوروبيين في الحصول على مستويات تخزين مشجعة قبل فصل الشتاء الحالي، وسنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه والدول الأوروبية الأخرى لضمان توفير كميات كافية"، مضيفا أن الإمدادات ستكون متاحة لفصل الشتاء وما بعده.

وشدد البيت الأبيض على أن السياسات الأميركية لم تقوض أو تتعارض مع وعد الرئيس بايدن لأوروبا بأن "أميركا عادت" كحليف موثوق به. ومن ناحية أخرى، أفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن "قانون خفض التضخم غيّر كل شيء". وتساءل: "هل ما زالت واشنطن حليفتنا أم لا؟".