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مقديشو انفجار
تفجير سابق ضرب العاصمة مقديشو

نجاة وزير البيئة الصومالي من تفجير هز مقديشو

غرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي على حسابه في تويتر قائلا: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز

العربية.نت، وكالات
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نجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، مساء الأحد، حيث سمع دويها في محيط القصر الرئاسي.

وتشير تقارير أولية إلى أن الهجوم استهدف فندقا قريبا في محيط القصر يقيم فيه مسؤولون كبار من بينهم الوزراء والنواب.

وغرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي على حسابه في "تويتر"، قائلا: "أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز ".

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الموقع، الذي يقع فيه أيضا منزل وزير الأوقاف مختار روبو علي.

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وتلك التفجيرات تعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، وفق مراقبين.

والسبت، قتل عشرات الإرهابيين في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية وشركاء دوليين جنوب الصومال.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن هجوما مخططا أسفر عن مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية.

واستهدف الهجوم، حسب "العدالة"، مكانا يتواجد فيه أكثر من 200 عضو من حركة الشباب من بينهم 12 من القادة.

وكثف الجيش الصومالي عملياته مؤخرا ضد حركة الشباب الإرهابية، وأسفرت العمليات خلال ثلاثة أيام فقط عن مصرع أكثر 160 إرهابياً، وفق بيانات رسمية منفصلة.

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