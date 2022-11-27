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ليونيد سلوتسكي خلال لقائه بأمهات بعض الجنود الروس من 4
ليونيد سلوتسكي خلال لقائه بأمهات بعض الجنود الروس
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روسيا و أوكرانيا

نقص بالجوارب والسراويل وأطباء الجيش.. سياسي روسي يثير تساؤلات

ليونيد سلوتسكي، أحد أبرز السياسيين القوميين في روسيا، أكد أنه لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء في الوحدات العسكرية

العربية.نت
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صرح أحد أبرز السياسيين القوميين في روسيا بأن الجيش الروسي ليس لديه ما يكفي من الأطباء، ضمن مشكلات أخرى، في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمس السبت مع أمهات الجنود الذين تم إرسالهم للقتال في أوكرانيا.

جاءت تصريحات ليونيد سلوتسكي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي)، كاعتراف علني غير عادي بمشكلات داخل الجيش، حيث تعاني القوات الروسية سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة.

مستشفى عسكري أوكراني في دونيتسك حيث تستعر المعارك منذ أشهر
مستشفى عسكري أوكراني في دونيتسك حيث تستعر المعارك منذ أشهر

وقال سلوتسكي في الاجتماع الذي عقد في سان بطرسبرغ: "لا يوجد عدد كاف من الأطباء في الوحدات العسكرية. الجميع يقول هذا. لا أستطيع أن أقول إنهم غير موجودين بالمرة، لكنهم عملياً لا يشاهَدون هناك".

وأضاف سلوتسكي، وهو من مؤيدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أنه سيتحدث إلى مسؤولي وزارة الدفاع بشأن المشكلات التي تواجهها القوات في أوكرانيا.

وقال: "يجب أن نفهم أن العالم كله يراقبنا. نحن أكبر دولة، وعندما لا يكون لدينا جوارب، أو سراويل قصيرة، أو أطباء، أو استخبارات، أو اتصالات، أو ببساطة رعاية كافية لأطفالنا، تثار أسئلة من الصعب الإجابة عنها".

بوتين خلال لقائه مع أمهات بعض الجنود الجمعة
بوتين خلال لقائه مع أمهات بعض الجنود الجمعة
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جاء الاجتماع بعد يوم من لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع مجموعة أخرى من أمهات الجنود. وانتقد بوتين في اجتماع الجمعة ما قال إنه "تصوير إعلامي منحرف" لعملية موسكو العسكرية.

وأضاف: "الحياة أكثر صعوبة وتنوعاً مما يعرض على شاشات التلفزيون أو حتى على الإنترنت. هناك الكثير من التزييف والغش والكذب".

كما ذكر أنه يتحدث أحياناً إلى القوات مباشرة عبر الهاتف، وفق نص نشره الكرملين وصور للاجتماع. وقال بوتين إن المكالمات "تعطيني كل الأسباب لأقول إنهم أبطال".

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