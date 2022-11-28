بسبب حديثه مع طالبتين.. ميليشيا الحوثي تمنع صحافي من دخول جامعة صنعاء

أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، صحافيا يمنيا على كتابة تعهد بعدم دخول جامعة صنعاء، وذلك بسبب حديثه مع طالبتين، عقب حضوره كضيف في مناقشة مشاريع تخرج لعدد من الطلاب والطالبات في كلية الإعلام.

وقال الصحافي نبيل علي الشرعبي في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إنه دخل جامعة صنعاء، يوم أمس السبت، كضيف لحضور مناقشة مشاريع تخرج مجموع طلاب كلية الإعلام، وخرج بتعهد بعدم العودة نهائيا إلى الجامعة.

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وأضاف: “كنت بالقرب من البوابة الرئيسية خارجا مع طالبتين في عمر ابنتي لو كان لي بنات ممن ناقشن مشاريعهن، كنا نتحدث بصوت مؤدب وهادئ على كيفية العمل الصحافي وهل يمكنني مساعدتهن في نشر موادهن".

وأوضح ان مسلح حوثي يدعى بـ “أبو علي”، قدم بزي مدني على متن دراجة نارية، وطلب بطائقهم وصلة القرابة بينهم.

وذكر الشرعبي، أنه طلب منه المجيء إلى المكتب في بوابة الجامعة وبعد نقاش أجبروه على كتابة تعهد بالمغادرة وعدم العودة إلى الجامعة إطلاقا.

وتساءل، : “هل من عاقل يفسر هذا التصرف… وماذا تعني الأخلاق والشرطة الضابطة للأخلاق وما هي مهمتها؟، وهل الحديث مع فتاة بعمر ابنتك وفي مكان عام وأمام الناس فعل مشين؟”.

وأضاف: "أكبر عيب الطعن في أخلاق الناس.. وأكبر عيب أن يصل الأمر إلى اعتراض شخصين أو أكثر وهم يسيرون في ممر عام وأمام الناس بحجة الفضيلة والأخلاق، فنحن نعرف الضوابط الأخلاقية تماما".

وسبق لميليشيا الحوثي الانقلابية أن منعت طالبات كلية الإعلام، بجامعة صنعاء، من الجلوس في ساحة الكلية؛ تحت ذريعة محاربة الإختلاط.

وتستمر الميليشيا الحوثية في شن حملات لملاحقة الطلاب والطالبات؛ بحجة حماية الأخلاق والحفاظ على ما يطلقون عليه “الهوية الإيمانية”. كما اعتدت على العديد من الطلاب بسبب حديثهم مع زميلاتهم، وقامت بإلغاء الحفلات والأغاني في الأعراس، في إطار مساعيها فرض تجربة التنظيمات الإرهابية على الشعب اليمني بالقوة.