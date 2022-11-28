قلق إسرائيلي كبير من التعاون العسكري الروسي الإيراني في أوكرانيا

تشعر إسرائيل بقلق متزايد من أن إيران ستكتسب المعرفة والخبرة النووية وغير النووية من تعاونها مع روسيا في الحرب على أوكرانيا، ما يعزز من قدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط.

وارتفع مستوى القلق بعد قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار، وتعاون الدولتين اللاحق بشأن هذه المسألة. وفي مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الأسبوع الماضي في البحرين، حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، من أن إيران قد تزود موسكو أيضًا بصواريخ باليستية قصيرة المدى كجزء من تعاونها المتزايد.

مادة اعلانية

وقال مسؤول حكومي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن السفير الإسرائيلي في روسيا نقل مخاوف إسرائيل في محادثاته مع نائب وزير الخارجية الروسي.

وأضاف مصدر آخر: "حتى الآن، ليس لدى إيران خبرة عملية كبيرة في مجال الذخائر، لكن القتال في أوكرانيا والذي يشمل معدات تعرفها إيران جيدًا، ربما يمكّنها الآن من استخدام طائراتها بدون طيار بشكل أكثر فعالية، فضلا عن قدراتها الصاروخية".

وأدى التقارب المتزايد بين إيران وروسيا إلى تقويض احتمالية توقيع اتفاق نووي جديد مع طهران بشكل كبير.

وأصبح التقدير الإسرائيلي الحالي هو أن فرص الولايات المتحدة وأوروبا في السعي لمثل هذه الصفقة في الوقت الحالي "قريبة من الصفر" ، على الرغم من أن الفكرة لم تُسحب نهائياً من الطاولة.

ولفترة طويلة، افترض الغرب أن إيران ستظهر المزيد من المرونة للتوصل إلى اتفاق، وأن الانتخابات النصفية الأميركية في 7 نوفمبر ستفتح نافذة قصيرة من الفرص لتحقيق هذا الهدف، لكن الآن انقلب هذا الافتراض.

وتعود الأسباب إلى أن العداء بين أوروبا وروسيا بسبب هجوم الأخيرة على أوكرانيا، وتقارب موسكو المتزايد مع طهران، يقلل بشكل كبير من قدرة الغرب على تشكيل جبهة مشتركة مع روسيا ضد إيران في هذه القضية. وعلى وجه الخصوص، يشعر المشاركون الآخرون في المحادثات الآن بالقلق بشأن قدرة روسيا على القيام بالدور الذي أسنده لها الاتفاق النووي الأصلي، وهو الإشراف على اليورانيوم المخصب الذي كان من المفترض إزالته من إيران بموجب تلك الصفقة.

ويوم الأحد الماضي، توقع رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أهارون هاليفا، أن إيران "ستصل قريباً بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة اللازم لصنع سلاح نووي".

وفي اليوم التالي، أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أقل من 60 في المائة في منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وعلى الرغم من أن تحالف طهران المتنامي مع موسكو يقلق مسؤولي الدفاع الإسرائيليين فيما يتعلق بتعزيز القدرات الهجومية لإيران، لكنه يسهل أيضًا حملة إسرائيل لمنع التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

واكتشف مسؤولون إسرائيليون كبار أمضوا العام الماضي وهم يحثون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تشديد العقوبات على إيران بسبب تقدم برنامجها النووي، أن واشنطن ملتزمة الآن بفعل ذلك بسبب تطرف طهران في قضايا أخرى، حيث شجعت مساعداتها لروسيا والاحتجاجات الواسعة في المدن الإيرانية والتقارير عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أميركا وأوروبا على تصعيد العقوبات.

وفي سبتمبر ، قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معلومات استخباراتية إسرائيلية تظهر أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. وحث في إيجاز لسفراء الأمم المتحدة في الدول الأعضاء في المجلس، المجتمع الدولي على إعداد خطط عملية ودبلوماسية واقتصادية لمواجهة طهران واتخاذ خطوات ضدها في مجلس الأمن. كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستكمال تحقيقها في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لا يوجد فيها نشاط نووي معلن لإيران.

وأشار غانتس إلى أن إيران زادت من تصنيعها لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بـ"عدة مئات" خلال العام الماضي، ولديها الآن على الأقل ضعف العدد في كل من منشأتي نطنز وفوردو كما فعلت من قبل. علاوة على ذلك، ضاعفت إيران قدرات التخصيب 3 مرات في فوردو، حيث يحظر الاتفاق النووي الأصلي الذي لم تنسحب منه إيران أبدًا أي تخصيب على الإطلاق.