كازاخستان.. لا نقاش لتحالف عسكري بمنظمة الدول التركية

قال نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو إن تشكيل تحالف عسكري في إطار منظمة الدول التركية لا تتم مناقشته داخل المنظمة، ولا يخدم اهتمامات لا كازاخستان و لا الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الدول التركية.

وجاء حديث الدبلوماسي الكازاخستاني ردا على سؤال خاص بـ"العربية.نت" حول إمكانية تحالف عسكري بين الدول التركية، خاصة بعد القفزات السريعة في عمل المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

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فلا يغيب عن التداول بين الحين و الآخر الحديث اعلاميا و سياسيا حول إمكانية ظهور تحالف عسكري في إطار هذه المنظمة، وعلى وجه الخصوص خلال حرب كاراباخ الثانية بين أرمينيا وأذربيجان أواخر عام 2020 ، حيث لعب الدعم العسكري التركي، دوراً مهماً في انتصار أذربيجان، أواخر العام الماضي.

وأضاف فاسيلينكو إن منظمة الدول التركية تطورت بقوة في السنوات الأخيرة، أما بالنسبة لكازاخستان، فإن اهتماماتنا تكمن في تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والثقافة.

وبمبادرة من كازاخستان، في قمة عقدت في ناختشيفان الاذربيجانية عام 2009، وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان على "اتفاقية ناختشيفان" التي أسُس المجلس التركي بموجبها.

وفي عام 2018 أصبحت المجر مراقباً في المجلس، بينما عام 2021 حصلت تركمانستان على صفة مراقب، و قبرص التركية هذا العام خلال قمة سمرقند باتت تتمتع بصفة مراقب، فيما نالت أوزبكستان عضويتها الكاملة في عام 2019.

وخلال قمة "المجلس التركي" الثامنة في إسطنبول عام 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل اسم "المجلس التركي" إلى "منظمة الدول التركية".

و باتت المنظمة اليوم تضم، تركيا وأوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان، بالاضافة إلى المجر كدولة مراقبة مع تركمانستان، و قبرص التركية، بعدد سكان حوالي 170 مليون شخص، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 1.5 تريليون دولار.