"سنفعل الأشياء بشكل مختلف".. كلمة مرتقبة لسوناك حول سياسته الخارجية
رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا: لا تغيير في السياسة التي طبقها جونسون وتراس بشأن كييف
يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية. وأشارت مقتطفات من تلك الكلمة التي نشرها مكتبه أمس إلى أن سوناك سيتعهد بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا العام المقبل ومواجهة المنافسين الدوليين "ليس بالكلام الرنان ولكن بواقعية قوية".
وما زال دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا كما هو دون تغيير على الرغم من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة بعد أن خلفت ليز تراس ثم سوناك بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.
ولكن بعض المحافظين يرون أن سوناك أقل تشددا بشأن الصين من تراس وذلك على الرغم من فشل اجتماع مخطط له بين سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر، كما حظرت لندن في الأسبوع الماضي الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المباني الحكومية الحساسة.
ويقول سوناك في الكلمة التي سيلقيها في الحي المالي بلندن: "تحت قيادتي لن نختار الوضع الراهن. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".
ويضيف أن أولوياته ستكون "الحرية والانفتاح وسيادة القانون".
ويشير سوناك إلى عدم وجود تغيير في السياسة التي طبقها جونسون وتراس بشأن أوكرانيا.
ويقول: "سوف نقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر. سنحافظ على مساعدتنا العسكرية أو نزيدها العام المقبل. وسنقدم دعما جديدا للدفاع الجوي".
وقالت بريطانيا في سبتمبر إنها ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وقدمت 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) من المساعدات هذا العام.
-
خلال ساعات.. الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة "شنزهو 15"أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين أن الصين ستطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنزهو 15" في الساعة 11:08 مساء يوم الثلاثاء القادم (بتوقيت ... علم
-
إعلان حال الطوارئ في جزيرة إيطالية بعد انزلاق التربةيُواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوّات الأمن البحث عن مفقودين، بينما ينشغل مئات المتطوّعين في تنظيف شوارع البلدة الأخيرة
-
من هي "فتاة العرب" التي يحتفي بها غوغل؟ألفت عوشة السويدي العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء الأخيرة
-
بسبب حديثه مع طالبتين.. ميليشيا الحوثي تمنع صحافيا من دخول جامعة صنعاءأجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، صحافيا يمنيا على كتابة تعهد بعدم دخول جامعة صنعاء، وذلك بسبب حديثه مع طالبتين، عقب حضوره كضيف في مناقشة مشاريع تخرج ... العرب والعالم