"سنفعل الأشياء بشكل مختلف".. كلمة مرتقبة لسوناك حول سياسته الخارجية

يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية. وأشارت مقتطفات من تلك الكلمة التي نشرها مكتبه أمس إلى أن سوناك سيتعهد بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا العام المقبل ومواجهة المنافسين الدوليين "ليس بالكلام الرنان ولكن بواقعية قوية".

وما زال دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا كما هو دون تغيير على الرغم من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة بعد أن خلفت ليز تراس ثم سوناك بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

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ولكن بعض المحافظين يرون أن سوناك أقل تشددا بشأن الصين من تراس وذلك على الرغم من فشل اجتماع مخطط له بين سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر، كما حظرت لندن في الأسبوع الماضي الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المباني الحكومية الحساسة.

ويقول سوناك في الكلمة التي سيلقيها في الحي المالي بلندن: "تحت قيادتي لن نختار الوضع الراهن. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".

ويضيف أن أولوياته ستكون "الحرية والانفتاح وسيادة القانون".

ويشير سوناك إلى عدم وجود تغيير في السياسة التي طبقها جونسون وتراس بشأن أوكرانيا.

ويقول: "سوف نقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر. سنحافظ على مساعدتنا العسكرية أو نزيدها العام المقبل. وسنقدم دعما جديدا للدفاع الجوي".

وقالت بريطانيا في سبتمبر إنها ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وقدمت 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) من المساعدات هذا العام.