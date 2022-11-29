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صواريخ بعيدة المدى
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى

دبي - العربية.نت
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أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى التي ينسب إليها تغيير مجريات الحرب التي تشنها روسيا.

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"الجيش بات الآن أقوى"

وكتب وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة "وصلت راجمات صواريخ من فرنسا إلى أوكرانيا. الجيش الأوكراني بات الآن أقوى".

والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد هيمارس وإم 270 ومارس11، التي تسلم إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في حرب روسيا.

ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.

ضرب مراكز القيادة

إلى ذلك، تستخدم أوكرانيا منذ الأشهر القليلة الماضية أنظمة زودها بها الغرب لضرب مراكز قيادة ومخازن ذخائر في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، أبعد مسافة مما تسمح به ترسانتها.

وتريد كييف مزيدا من الأسلحة بعيدة المدى للحفاظ على التقدم في ميدان المعارك، كما تطالب بأنظمة دفاع جوي لإحباط عمليات القصف الروسية.

تسليم راجمتي صواريخ

وقبل أسبوعين، أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو عن تسليم راجمتي صواريخ فرنسيتين إلى أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال لوكورنو إن فرنسا سترسل بطاريتين من منظومة الدفاع الجوي كروتال، كما "تدرس طلبا من أوكرانيا لرادارات ضرورية لرصد الضربات قرب مصدرها".

وتخطط فرنسا أيضا لتدريب ألفين من 15 ألف جندي وعد الاتحاد الأوروبي بتدريبهم.

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