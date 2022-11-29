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الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة"

العربية.نت، وكالات
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يناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي يوم الاثنين، على جدول أعمال الاجتماع.

وستجري مناقشة "قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا"، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

ويذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين وتعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة يومي الأربعاء والجمعة.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة".

وفي وقت سابق، صرح دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، بأنه من المرجح أن يتم الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل نهاية العام.

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