الشتاء قاس ولا كهرباء.. كييف "نحتاج محولات كهربائية"

فيما يضغط الشاء القارس على البلاد، وسط دمار مواقع كهربائية عدة جراء القصف الروسي، ناشدت أوكرانيا الحلفاء تزويدها بمولدات كهربائية، لتعويض النقص الحاصل في شبكتها.

فقد شدد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق أمس الاثنين، على أن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية، فضلا عن دفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

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إسقاط الصواريخ الروسية

وأضاف كوليبا الذي بدا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء: "لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات وإلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

جاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى فيه عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.

"يجب أن تكسب الحرب"

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو، على أنه على الدول الغربية تعزيز دعمها لكييف، بحسب ما نقلت "رويترز".

كما أضاف أن "أقوى رسالة من هذه الزيارة هي أنه يتعين أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب وبالتالي يجب تعزيز الدعم الغربي، وزيادة الأسلحة الثقيلة دون أي محاذير سياسية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى أيضا".

يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية، فيما نفذت أحدث وابل من الضربات الصاروخية التي استهدفت مرافق الطاقة يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.