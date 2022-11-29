الصين: تصرفات الجيش الأميركي انتهكت أمننا بشكل خطير

في حمأة التوتر بين واشنطن وبكين حول عدة ملفات، ومن ضمنها السيادة على بحر الصين الجنوبي، أعلن الجيش الصيني أنه أبعد طراداً أميركياً مسلحاً بصواريخ موجهة، دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي.

وقال تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الثلاثاء، إن "تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين".

مادة اعلانية

مخاطر أمنية

كما اعتبر أن دخول السفينة الأميركية إلى تلك المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة تخلق مخاطر أمنية في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما نقلت "رويترز".

من جهتها، أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي أن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.

والسفينة المعنية هي الطراد الصاروخي تشانسلورزفيل الذي أبحر مؤخرا عبر مضيق تايوان. في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الأميركي.

وكان العديد من السفن الحربية الأميركية مرت بوتيرة متزايدة خلال السنوات الماضية عبر بحر الصين، في استعراض للقوة في مواجهة المطالب الصينية.

يذكر أن بكين تزعم السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين واشنطن، لاسيما أن الولايات المتحدة ترفض ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.