إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس في الضفة الغربية

أصيبت مجندة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مراسل العربية/الحدث.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سيارة صدمت المجندة قرب تقاطع "ميغرون كوخاف يعقوب" في الضفة الغربية.
كما أشارت إلى أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى في القدس المحتلة، وحالتها مستقرة.
مقتل 3 فلسطينيين
في سياق آخر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في حوادث متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين رشقوا القوات التي كانت تؤدي مهمة في الخليل بالحجارة وزجاجات حارقة.
كما أضاف أن فلسطينيين أطلقوا النار أيضا على الجنود، وتعطلت عربتان عسكريتان بسبب مشكلات ميكانيكية.
وفي حادثة منفصلة، لقي شابان شقيقان حتفيهما بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات قرب قرية كفر عين الواقعة غرب رام الله شمال الضفة الغربية فجر اليوم.
أكثر الأعوام دموية
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في القرية تعرضت لهجوم من مشتبه بهم رشقوهم بالحجارة وألقوا عليهم قنابل حارقة، وأن الجنود ردوا بإطلاق النار، مضيفا أنه يحقق في ملابسات الحادث.
يذكر أن أكثر من 138 فلسطينيا قتلوا على يد الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية في 2022، ما يجعله أكثر الأعوام دموية منذ 2006، بحسب أسوشييتد برس.
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