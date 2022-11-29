الكرملين: على كييف مناقشة مطالبنا لإنهاء الحرب
على الرغم من إعلان كييف أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها لن تفاوض موسكو، كرر الكرملين التأكيد على أن مناقشة المطالب الروسية السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها العاشر بين البلدين.
فقد اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن على أوكرانيا أن تتحلى بالإرادة السياسية لمناقشة المطالب الروسية من أجل إنهاء الحرب.
مطالبنا معروفة
كما أضاف ردا على سؤال حول الشروط اللازمة لبدء مفاوضات بين البلدين، أنه يجب أن تكون لدى كييف "الاستعداد لمناقشة مطالب بلاده المعروفة جيدًا"، وفق تعبيره.
وكان بيسكوف اعتبر الأسبوع الماضي أيضا، أنه يمكن للقيادة الأوكرانية "إنهاء المعاناة" عبر تنفيذ مطالب بلاده.
يذكر أن موسكو حملت كييف مراراً مسؤولية استمرار الصراع الذي انطلق في 24 فبراير الماضي، برفضها الحوار أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
كما أكدت أكثر من مرة أن مطالبها معقولة، ألا وهي وقف "الاستفزازات الأوكرانية" وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي، ومن ضمنها المساعي الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن التنازل النهائي والاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، إلى جانب الأقاليم الأربعة ربما (لوغانسك ودونيتسك شرقاً، وزابوريجيا وخيرسون جنوبا) التي ضمتها مؤخراً (أواخر سبتمبر 2022) إليها.
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