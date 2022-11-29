الناتو: لن نعترف أبداً بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا

أكد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنهم لن يعترفوا أبداً بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا في أكتوبر الماضي، في إقليمي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون.

وجددوا أيضاً التزامهم باستقلال أوكرانيا، مؤكدين مواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع كييف ومساعدتها في إصلاح بنيتها التحتية.

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كما قال وزراء خارجية الناتو إنهم وحلفاءهم سيعملون على حماية المدنيين الأوكرانيين من الهجمات الصاروخية.

"ملتزمون بدعم أوكرانيا"

وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو قد أكد في وقت سابق اليوم، التزام الحلف العسكري مجدداً تجاه أوكرانيا، قائلا إن البلد الذي مزقته الحرب سيصبح عضوا في أكبر منظمة أمنية بالعالم "يوما ما".

كذلك أكد خلال الأشهر الماضية على ضرورة خسارة موسكو في هذا الصراع، معتبراً "أن لا سلام دائما على الأراضي الأوكرانية إذا انتصر المعتدي"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وأعلن مراراً أن دول الحلف ستدعم كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وتدرب القوات الأوكرانية على استخدام أحدث الأسلحة.

يشار إلى أن اجتماع بوخارست اليوم وغداً يأتي لبحث مسألة دعم قطاع الطاقة على الأراضي الأوكرانية، بعد أن تدمر بشكل كبير جراء الضربات الروسية المكثفة.

فمنذ أكتوبر الماضي (2022)، اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية ومواقع الطاقة، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.