اليونان: التهديدات التركية في بحر إيجه غير مقبولة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن التهديدات التركية و"التشكيك" في سيادة بلاده على جزر ببحر إيجه "غير مقبولين"، لكنه أكد استعداد أثينا للحوار لحل الأزمة مع أنقرة.

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كما أضاف "لن نقبل انتهاك سيادتنا الوطنية وحقوقنا السيادية.. ولن نقبل بسياسة الأمر الواقع"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليونانية.

وأوضح ميتسوتاكيس أن الخلاف "الوحيد" مع تركيا هو ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا إمكانية حل هذا الخلاف على أساس القانون الدولي إذا أظهرت تركيا "حسن النية".

وجدد رئيس الوزراء اليوناني اتهام بلاده لتركيا "باستغلال" قضية الهجرة غير الشرعية عبر "دفع" المهاجرين نحو الحدود اليونانية - التركية. وقال ميتسوتاكيس "لسوء الحظ، المشكلة مستمرة حتى يومنا هذا".

وكانت تركيا عبرت عن رغبتها في الحوار مع جارتها اليونان بشأن الخلافات في بحر إيجه وشرق المتوسط، الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، متهماً اليونان بمواصلة أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية.

كما أضاف خلال اجتماع في البرلمان التركي في أنقرة، الثلاثاء الماضي، أن بلاده مستعدة دائماً لحل خلافاتها مع أثينا بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في بحري إيجه والمتوسط.

توتر متصاعد

يذكر أن التوتر تصاعد بين الدولتين الحليفتين في الناتو، والمنقسمتين حول سلسلة قضايا، وتشمل النزاعات بين اليونان وتركيا الحدود البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، والتي تؤثر على حقوق التنقيب عن الغاز إضافة إلى ملف اللاجئين.

كما انتقدت تركيا اليونان بسبب استمرارها في التواجد العسكري بالجزر اليونانية الشرقية، والتي تقول أنقرة إنها تنتهك المعاهدات الدولية.

فيما تقول أثينا إنها تواجه تهديدا مباشرا من أنقرة، والتي تتمركز عسكريا بكثافة على الساحل التركي المقابل لهذه الجزر.