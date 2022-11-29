تزور كابل.. أفغانيات يناشدن وزيرة باكستانية بدعمهن

حضّت مجموعة من الناشطات الأفغانيات وزيرة دولة باكستانية تزور كابل، الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع طالبان، على عدم التخلي عنهن.

وتأتي زيارة حنا رباني خار، التي كانت أول وزيرة خارجية باكستانية في العام 2011، بعد أسابيع من فرض طالبان قيودا جديدة على الأفغانيات، تتمثل في منعهن من دخول المتنزّهات العامة ومدن الملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.

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وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت قال يوم الجمعة، إن معاملة طالبان للنساء والفتيات قد ترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".

"رسالة مفتوحة"

وكتبت شبكة النساء الأفغانيات التي تمثّل مجموعات ناشطة نسوية عدة، في رسالة مفتوحة إلى خار "أنت مثال على وضع النساء في البلد المجاور لنا".

كما أضافت "نطلب منك استخدام زيارتك ليس كوزيرة فحسب بل أيضا كامرأة وقائدة مسلمة لدعم نساء أفغانستان وتعزيز تضامننا".

يشار إلى أن العلاقات بين باكستان وطالبان معقّدة، مع اتهام إسلام أباد بدعم المتشددين. وتضم باكستان أكثر من مليون لاجئ أفغاني على أراضيها.

كما لطالما كانت الحدود السهلة الاختراق بين البلدين موطنا للعديد من الجماعات المسلحة، ومصدرا لتوتر متزايد منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل.

وتتّهم باكستان طالبان الأفغانية بالسماح لحركة طالبان باكستان بالتخطيط لهجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه كابل باستمرار.

يشار إلى أنه منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس من العام الماضي (2021)، فرضت الحركة المتشددة قوانينها الصارمة في البلاد، وعلى النساء خصوصاً.