روسيا: زيادة التدخل الأميركي في أوكرانيا ستأتي بمخاطر أكبر

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن زيادة التدخل الأميركي في الصراع الأوكراني تجلب مخاطر متزايدة.

وأضاف أنه لم يكن هناك حوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، حيث إن الجانبين لديهما "مواقف مختلفة جذرياً"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

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وكانت الولايات المتحدة من أولى الدول الداعمة لأوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

مساعدات عسكرية

فقد قدمت واشنطن لكييف مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات، شملت معدات عسكرية وأسلحة وأنظمة دفاع جوي متطورة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس، أنها تدرس اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.