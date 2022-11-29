روسيا: ما يحدث بأوكرانيا لا يؤثر على نهجنا في الردع النووي

أكدت الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن ما يحدث في أوكرانيا ومحيطها لا يؤثر على نهج موسكو في الردع النووي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم، إن معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال سارية.

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كما أضاف ريابكوف أنها لا تزال سارية على الرغم من غياب التفتيش المتبادل بين البلدين وقرار روسيا في اللحظة الأخيرة إلغاء محادثات لجنة مشتركة هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت موسكو أنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح ريابكوف، أن واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت موسكو لديها أولويات أخرى.

فيما نقلت وكالات الأنباء المحلية عن ريابكوف القول، إنه من غير المرجح عقد أي اجتماع بين الجانبين هذا العام.

معاهدة "نيو ستارت"

يذكر أن معاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

ووقعت المعاهدة في 2010 التي تنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ 1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ 800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة لخمس سنوات حتى العام 2026.