من المياه إلى الطاقة.. زيلينسكي يحصي أضرار خيرسون
مع استمرار الضربات الروسية على البنى التحتية في أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني أن القصف الروسي استهدف البنية التحتية في مقاطعة دنيبرو جنوب البلاد.
كما أشار في إحاطة مختصرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الضربات استهدفت أيصا مضخات المياه في ميكولايف التي تمر عبر خيرسون جنوباً.
258 مرة الأسبوع الماضي
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوضح أن القوات الروسية قصفت 30 منطقة في إقليم خيرسون، 258 مرة خلال الأسبوع الماضي.
كما أضاف خلال خطابه الليلي المصور أن القوات الروسية ألحقت الضرر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غربي خيرسون.
وكانت القوات الروسية انسحبت هذا الشهر (نوفمبر 2022) من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، إلا أنها عمدت إلى قصف البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من مواقع جديدة على الضفة المقابلة.
فيما شنت الأربعاء الماضي سلسلة ضربات مكثفة تركزت على منشآت الطاقة، بينما هرع المهندسون الأوكرانيون إلى إصلاح الأضرار خاصة في العاصمة كييف.
يشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي (2022) اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
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