جندوه في السجن.. فاغنر تقر بمقتل طالب زامبي

اعترفت مجموعة فاغنر الروسية، الثلاثاء، بمقتل طالب زامبي تم تجنيده في السجن في أوكرانيا بعد أسبوعين من مطالبة زامبيا روسيا بإيضاحات بشأن ملابسات مقتل أحد مواطنيها.

"أظهر بسالة وشجاعة"

وأعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة "كان لميخاني ناثان نيريندا في 22 أيلول/سبتمبر من أوائل الذين اخترقوا خنادق العدو وأظهر بسالة وشجاعة".

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كما أكد بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين الذي أصبح شخصية إعلامية على خلفية النزاع في أوكرانيا، أنه "يتذكر جيدا هذا الشاب" البالغ من العمر 23 عاما الذي "قضى في المعارك بطلا".

ولعدة أسابيع، اتهمت أوكرانيا يفغيني بريغوجين بإرسال آلاف المقاتلين الذين جُنِّدوا مباشرة في السجون الروسية إلى الجبهة، في مقابل وعد بالحصول على راتب وعفو.

جند في السجن

واعترف، الثلاثاء، بأن مجموعته جندت نيريندا المدان في روسيا، من سجن في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وذكر أن الشاب الزامبي قد تطوع للانخراط في صفوف فاغنر والقتال في أوكرانيا.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت زامبيا إيضاحات من موسكو حول مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا حيث تشن روسيا هجوما عسكريا منذ شباط/فبراير.

وبحسب الحكومة الزامبية كان لميخاني ناثان نيريندا طالبا في الهندسة النووية في معهد موسكو للهندسة الفيزيائية. وحكم عليه بالسجن تسع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بخرق القانون الروسي في نيسان/ابريل 2020، بحسب المصدر ذاته.