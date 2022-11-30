الجيش الإسرائيلي: المناورات مع أميركا حاكت سيناريوهات مختلفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اختتام المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها حاكت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تهديدات المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المناورات مع الولايات المتحدة تضمنت أيضاً اعتراض صواريخ بعيدة المدى.

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كما قال إن سلاحي الجو الأميركي والإسرائيلي أجريا مناورة للتزود بالوقود جواً.

الأكبر منذ سنوات

وتعتبر القوات الجوية الإسرائيلية هذه المناورات أحد أكبر تدريباتها منذ سنوات، حيث تحاكي مع سلاح الجو الأميركي ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني.

يذكر أن واشنطن وتل أبيب وقعتا اتفاقية من شأنها أن تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عنها في أوقات الحرب، وقد أجرى الجيشان العديد من مناورات الدفاع الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تسمح ميزانية الدفاع البالغة 58 مليار شيقل المخصصة للجيش الإسرائيلي في العام المقبل للجيش الإسرائيلي بالتركيز على التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة، مع حوالي 3.5 مليار شيكل مخصصة لهذا الغرض.

وناقش رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، التهديدات الإيرانية، والتقى كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا.