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إصابة موظفة بانفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد
روسيا و أوكرانيا

عبر رسالة مفخخة.. انفجار داخل سفارة أوكرانيا في مدريد

دبي - العربية.نت
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في هجوم يعتبر الأول من نوعه، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح هذا المصدر في رسالة أن "الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة".

إصابة طفيفة

وأضاف أن "هذا الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى" لتلقي العلاج.

وقال المصدر "فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية".

فرض طوق أمني

من جانبها، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

إلى هذا، أمرت أوكرانيا الأربعاء "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد إصابة "موظفة" في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر "أمر (وزير الخارجية الأوكراني) دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".

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