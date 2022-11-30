بعد قصف طائرات مجهولة قاعدة فاغنر.. أفريقيا الوسطى تحقق

فتحت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى تحقيقاً بعد أن أسقطت طائرات مقاتلة حلقت على ارتفاع منخفض متفجرات بالقرب من قاعدة مرتزقة "فاغنر" يعملون مع جيش الدولة.

يأتي ذلك فيما وقع الهجوم بالساعات الأولى من صباح الاثنين في قاعدة كوتناف بمنطقة بوسانغوا، حيث قال شهود عيان إن القاعدة التي تستخدمها مجموعة "فاغنر" الروسية والمنازل المحيطة بها تعرضت للقصف، وفق أسوشييتد برس.

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وأفاد صحافي يدعى روبرت فارادانغا، بأن مجموعة "فاغنر" أظهرت "سخطها في وقت مبكر جداً بإطلاق النار في الهواء من الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي، المدينة هادئة، والمحلات التجارية لم تفتح بعد ويخشى الناس من القيام بأعمالهم التجارية".

"لن يمر دون عقاب"

من جهته قال وزير الإعلام سيرج غيسلان دجوري في بيان إن الطائرات المجهولة اتجهت شمالاً، بعد الحادث قبل أن تغادر المجال الجوي للبلاد.

كما أردف أن "هذا العمل الذي يرتكبه أعداء السلام لن يمر دون عقاب".

فيما لم يتضح بعد من المسؤول عن الطائرات التي أسقطت المتفجرات.

حراسة مناجم الذهب والماس

يشار إلى أنه في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتجول مقاتلو "فاغنر" بأنحاء العاصمة بانغي في مركبات عسكرية لا تحمل أي علامات ويحرسون مناجم الذهب والماس في البلاد.

كما ساعدوا في التصدي للجماعات المتمردة المسلحة وإبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة.