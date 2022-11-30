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منظر عام من مدينة كورسك الروسية - رويترز
منظر عام من مدينة كورسك الروسية - رويترز

قصف أوكراني لمحطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

دبي - العربية.نت
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أعلن حاكم محلي أن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية، مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

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وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تليغرام: "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوم).. أصيبت محطة للكهرباء.

وأضاف: "بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.

كما أضاف أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة.

يشار إلى أن السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا اتهمت كييف مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.

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