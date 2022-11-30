قصف أوكراني لمحطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن حاكم محلي أن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية، مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.
وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تليغرام: "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوم).. أصيبت محطة للكهرباء.
مادة اعلانية
وأضاف: "بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.
كما أضاف أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة.
يشار إلى أن السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا اتهمت كييف مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.
اقرأ أيضاً
-
المفوضية الأوروبية: لا بد أن تدفع روسيا ثمن جرائمهافي تأكيد جديد على عزم الاتحاد الأوروبي محاسبة روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، اعتبرت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا بد ... العرب والعالم
-
جديد العلم.. ضمادة "ذكية" تسرع التئام الجروح المزمنةتمكين اكتشاف بيولوجي جديد واستكشاف فرضيات كان من الصعب اختبارها سابقًا حول عملية الشفاء البشرية علم
-
جيران روسيا قلقون.. والناتو يطمئنهم عبر الدعم العسكريمع تصاعد المخاوف من إطالة أمد الصراع الروسي الأوكراني، تنامى القلق بين الدول المجاورة لروسيا، ما دفع حلف شمال الأطلسي إلى محاولة تهدئة تلك البلدان.إذ ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية