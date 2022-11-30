لابيد: التمرين مع أميركا يشمل "تهديدات إيران"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، لدى زيارته تمريناً مشتركاً لجيش بلاده مع الجيش الأميركي الأربعاء، أن لإسرائيل حق العمل وفقاً لمفهومها من أجل الدفاع عن نفسها.

ولاحقاً قال عبر حسابه في تويتر إنه زار مركز سيطرة يتبع سلاح الجو لتفقد سير التمرين مع القوات الأميركية، لافتاً إلى أن التمرين يشكل جزءاً من "سلسلة تدريبات مشتركة مع الجيش الأميركي تحاكي سيناريوهات مختلفة إزاء تهديدات ناشئة في المنطقة وعلى رأسها التهديد الإيراني".

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كما أشار إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي وقائد سلاح الجو "استعرضا الخطط المختلفة وبحثا مع رئيس الوزراء ملفات عملياتية وعلى رأسها التهديدات التي تواجه إسرائيل والرد على التهديد الإيراني".

تعزيز قدرات الجيش

كذلك أردف أنه اطلع على خطة للقيام بأنشطة وبطلعات جوية بعيدة المدى تفحص قدرات الجيش في مجالي جمع المعلومات الاستخباراتية والهجوم.

وشدد على أن "التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودول أخرى يعزز قدرات جيش الدفاع إزاء التهديدات في المنطقة وعلى رأسها إيران".

اعتراض صواريخ بعيدة المدى

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في وقت سابق الأربعاء اختتام المناورات المشتركة مع أميركا، مشيراً إلى أنها حاكت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تهديدات المنطقة.

وأضاف أن المناورات مع الولايات المتحدة تضمنت أيضاً اعتراض صواريخ بعيدة المدى.

كما أردف أن سلاحي الجو الأميركي والإسرائيلي أجريا مناورة للتزود بالوقود جواً.

يذكر أن واشنطن وتل أبيب وقعتا اتفاقية من شأنها أن تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عنها في أوقات الحرب، وقد أجرى الجيشان العديد من مناورات الدفاع الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة.