موسكو: نفذنا دوريات جوية مشتركة مع الصين بالمحيط الهادي

على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات أجنبية اعترضت طائرات روسية وصينية خلال دورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن الدوريات الجوية المشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست موجهة ضد دول ثالثة.

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لأكثر من 8 ساعات

إلى ذلك، أوضحت أن تحليق القاذفات استمر لأكثر من 8 ساعات بمشاركة قاذفات تو-95 الروسية وخون-6 الصينية.

كما أشارت إلى أن القاذفات الروسية نفذت هبوطا في مطار بالصين، فيما هبطت القاذفات الصينية في مطار روسي.

بدورها أكدت بكين إجراء تدريبات جوية مشتركة مع روسيا بقاذفات وصواريخ استراتيجية بالمحيط الهادي.

تأتي تلك الدوريات وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة من جهة، وموسكو وبكين من جهة أخرى، بالتزامن مع ما يشبه سباق تسلح تشهده المنطقة في المحيط الهادئ، من قبل حلفاء أميركا من جهة وبكين من جهة أخرى.

كذلك شهد بحر الصين مؤخرا ستعراضاً للقوة، حيث مرت العديد من السفن الحربية الأميركية بوتيرة متزايدة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن بكين تزعم السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين واشنطن، لاسيما أن الأخيرة ترفض ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.