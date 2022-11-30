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FILE - Russian's Air Force Mikoyan MiG-31K jets carrying Kh-47M2 Kinzhal nuclear-capable air-launched ballistic missiles fly over Red Square during a rehearsal for the Victory Day military parade in Moscow, Russia, on May 7, 2021. As Russia bombarded Ukraine this week, military observers were left wondering about how many and what types of missiles Russia still has in its arsenal. In other words, how long can the Kremlin keep up the barrage? (AP Photo, File)
قاذفات روسية (أرشيفية - أسوشييتد برس)

موسكو: نفذنا دوريات جوية مشتركة مع الصين بالمحيط الهادي

دبي - العربية.نت
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على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات أجنبية اعترضت طائرات روسية وصينية خلال دورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

الفرقاطات الصينية تجري مناورات لـ 3 أيام ببحر الصين الجنوبي العرب والعالم تايوان الفرقاطات الصينية تجري مناورات لـ 3 أيام ببحر الصين الجنوبي

وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن الدوريات الجوية المشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست موجهة ضد دول ثالثة.

لأكثر من 8 ساعات

إلى ذلك، أوضحت أن تحليق القاذفات استمر لأكثر من 8 ساعات بمشاركة قاذفات تو-95 الروسية وخون-6 الصينية.

كما أشارت إلى أن القاذفات الروسية نفذت هبوطا في مطار بالصين، فيما هبطت القاذفات الصينية في مطار روسي.

بدورها أكدت بكين إجراء تدريبات جوية مشتركة مع روسيا بقاذفات وصواريخ استراتيجية بالمحيط الهادي.

تأتي تلك الدوريات وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة من جهة، وموسكو وبكين من جهة أخرى، بالتزامن مع ما يشبه سباق تسلح تشهده المنطقة في المحيط الهادئ، من قبل حلفاء أميركا من جهة وبكين من جهة أخرى.

كذلك شهد بحر الصين مؤخرا ستعراضاً للقوة، حيث مرت العديد من السفن الحربية الأميركية بوتيرة متزايدة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن بكين تزعم السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين واشنطن، لاسيما أن الأخيرة ترفض ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.

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