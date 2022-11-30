وزير دفاع روسيا: نخطط لإدخال أسلحة حديثة في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تستعد لبناء القوة النووية الاستراتيجية في 2023، مشيرا إلى العمل جار لإدخال أسلحة متطورة وحديثة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

اختبار طرق جديدة

وأضاف أن موسكو تختبر طرقا جديدة لاستخدام أسلحة صاروخية ومدفعية في أوكرانيا.

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كما أشار إلى تدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية في أكثر من 100 ساحة تدريب في روسيا وبيلاروسيا، لافتا إلى مشاركة 3 آلاف مدرب.

قاذفات استراتيجية

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية قامت بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأضافت أن المجموعة الجوية تألفت من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" من القوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز "هونغ-6كا" التابعة للقوات الجوية الصينية.

ليست ضد دولة ثالثة

إلا أنها لفتت إلى أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين "ليست موجهة ضد دول أخرى".

كما أشارت إلى أنه "في بعض مراحل المسار، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مصحوبة بمقاتلات من دول أجنبية".

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد أفاد بأن الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا من بين الأعلى مستوى في الترسانة الروسية.

مفاجأة في أسلحة روسية

وقال المحللون الذين فحصوا هذه الأسلحة إنها تحتوي على مكونات منخفضة التقنية إلى حد ما، بما في ذلك نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية محدود للغاية.

ووجد المحققون اعتماد المهندسين الروس بشكل عام على بعض أشباه الموصلات من شركات تصنيع غربية محددة، ليس فقط في الذخائر، ولكن أيضًا في طائرات المراقبة بدون طيار ومعدات الاتصالات وإلكترونيات الطيران المروحي وغيرها من السلع العسكرية.